Slovenia: per la prima volta il Paese nella prestigiosa lista delle 25 destinazioni migliori al mondo per il 2023

- La Slovenia è, per la prima volta, tra le 25 destinazioni globali migliori per il 2023, secondo l'elenco che annualmente stila l'istituzione scientifica ed educativa statunitense National Geographic. Lo riporta l'emittente "N1". La Slovenia viene descritta dai media statunitensi come un pioniere nel campo del turismo sostenibile, specificamente nella categoria "Natura". Sulla prestigiosa rivista ci si riferisce in particolare al nuovo tour in bicicletta con soste gastronomiche di undici giorni, pensato specificamente per gli amanti dell'aria aperta e della buona cucina, dal nome Slovenia Green Gourmet Route. La pista ciclabile collega le destinazioni turistiche della Slovenia, offre esperienze culinarie in ristoranti orientati alla sostenibilità, compresi quelli con stelle Michelin, e allo stesso tempo ispira con percorsi tra vigneti, terme e agriturismi, riportano i media americani. La direttrice dell'Organizzazione turistica slovena, Maja Pak, ha evidenziato la grande importanza dell'inclusione della Slovenia nella prestigiosa lista del National Geographic. "Si tratta di un significativo rafforzamento del riconoscimento e della reputazione della Slovenia come una delle principali destinazioni turistiche sostenibili nel mondo", ha affermato Pak.(Seb)