Energia: Urso, mai stato contrario a trivellazioni e nucleare

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Lei non troverà mai una mia dichiarazione contraria alle trivellazioni. Lei non troverà mai una mia dichiarazione contraria a una fonte energetica. Sia esso il nucleare, per cui mi battei in tempi non sospetti, sia essa le trivellazioni, quando necessarie nel rispetto dell'ambiente". Queste le parole di Adolfo Urso, parlamentare di Fratelli d'Italia e ministro per le Imprese e il Made in Italy, ad "Agorà" su Rai 3, sulle trivellazioni e sul nucleare. (Rin)