Belgio: Made in Italy della moda protagonista a Bruxelles

- In occasione del primo anniversario della campagna di nation branding #beIT, l’ambasciata d’Italia a Bruxelles ha dato vita ad una nuova iniziativa di diplomazia economica dedicata alla promozione del Made in Italy. Si tratta del progetto “ApritiModa”, organizzato in collaborazione con la Farnesina, le Rappresentanze Permanenti Presso l’Unione europea e la Nato, la Camera Nazionale della Moda e la Fondazione Cologni per le Arti e i Mestieri. Un’iniziativa che mira a far conoscere al grande pubblico il “dietro le quinte” dei grandi marchi della moda italiana, rappresentato dalle maestranze artigianali del settore. Per l’occasione, la Residenza dell’ambasciatore italiano a Bruxelles si è trasformata in una vetrina per la promozione delle eccellenze del Made in Italy nel settore della moda, con l’esposizione di grandi marchi, tra i quali Armani, Alberta Ferretti, Dolce e Gabbana, Aquaflor, Fratelli Rossetti, Moncler, Borsalino, Sartoria Litrico, Martina Vidal, Francesco Maglia, Marcolin, Cilento e Omega Gloves, tutte case partner del progetto “ApritiModa”. Nel corso della serata, è stato anche proiettato per la prima volta in Belgio un video realizzato da Giorgio Armani per la campagna #beIT. (segue) (Beb)