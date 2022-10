Antitrust: al via consultazione pubblica su Comunicazione su operazioni concentrazione sotto-soglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità - prosegue la nota - considerando la modifica apportata alla legge numero 287/90, ha deliberato di porre in consultazione pubblica la Comunicazione allegata, nella quale sono state definite, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea, le regole procedurali per l'applicazione dell'articolo 16, comma 1-bis, della legge numero 287/90, e sono stati forniti alcuni chiarimenti sul relativo ambito di applicazione temporale e sostanziale. Alla luce dell'esperienza maturata nel corso degli anni, l'obiettivo principale della Comunicazione è, da una parte, quello di recuperare la possibilità di valutare operazioni di concentrazione potenzialmente problematiche che, con l'attuale sistema, non sono soggette all'obbligo di notifica e, dall'altra, quello di fornire maggiore certezza giuridica alle imprese non appesantendo ingiustificatamente gli oneri che su di esse potrebbero ricadere. La consultazione punta a raccogliere e a prendere in considerazione il contributo informativo e valutativo dei soggetti interessati, tenuto conto che il rapporto tra consultazione e qualità della regolamentazione è valorizzato anche a livello comunitario, perché una regolamentazione condivisa consente una migliore applicazione delle norme. Tutti i soggetti interessati - conclude la nota - possono pertanto proporre, entro 30 giorni, le proprie motivate osservazioni alla Comunicazione, inviando una mail all'indirizzo consultazione.concentrazioni@agcm.it. (Com)