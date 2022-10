Energia: Metsola, Parlamento Ue chiede rapida attuazione proposte contro crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo chiede la rapida attuazione delle misure per far fronte alla crisi energetica. Lo ha detto la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, durante una conferenza stampa nel corso della sua visita in Lettonia. "Il nostro principale obiettivo è tenere le bollette sotto controllo. Possiamo ammortizzare l'impatto sociale ed economico della crisi e abbassare i prezzi dell'energia, ma solo se gestiremo tutto questo insieme", ha detto. "Nel medio e lungo termine dobbiamo pensare a cosa potrà accadere dopo la primavera e durante il prossimo inverno. Dobbiamo attuare la riforma del nostro mercato energetico, al fine di garantire il futuro delle nostre forniture energetiche", ha aggiunto. (Sts)