Sardegna: visita ufficiale in Consiglio regionale del comandante provinciale Carabinieri Cagliari

19 luglio 2021

- Sicurezza, microcriminalità, fattori legati all’insularità. Sono stati i temi affrontati dal Presidente del Consiglio regionale Michele Pais durante la visita ufficiale del generale Luca Corbellotti, Comandante provinciale dei Carabinieri di Cagliari. Per il generale Corbellotti è un ritorno in Sardegna. Dal 2016 al 2019 è stato a capo del comando provinciale di Sassari. Il Presidente Pais, dopo aver dato il benvenuto al generale, ha auspicato un rapporto sempre più stretto tra l’Assemblea e l’Arma assicurando il massimo della collaborazione.Il generale e il Presidente Pais si sono soffermati a lungo sulla criminalità in Sardegna. Il generale Corbellotti ha sottolineato che nell’isola non ci sono fenomeni preoccupanti e che la nostra regione è inserita tra le “zone sensibili” solo per le sue caratteristiche insulari. E’ il carattere dei sardi il grande deterrente all’inserimento della criminalità organizzata, un vero e proprio scudo che rende difficile il controllo del nostro territorio alle organizzazioni malavitose. Ma nonostante la situazione non sia preoccupante l’Arma dei Carabinieri prosegue costantemente nella sua azione per prevenire i reati e garantire l’ordine pubblico. (Rsc)