Energia: presidente Rosneft, rifiuto agli idrocarburi russi e mancanza di investimenti porta a inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rifiuto agli idrocarburi russi e la mancanza di investimenti nel settore energetico portano a una carenza di fonti di energia e a una spirale inflazionistica. Lo ha detto il presidente della società petrolifera russa Rosneft, Igor Sechin, nel suo intervento al Forum economico eurasiatico di Verona, la cui edizione di quest’anno si tiene a Baku, in Azerbaigian. "La mancanza di investimenti, così come l'abbandono degli idrocarburi russi, porta a una grave carenza di fonti e a un aumento dei prezzi, che alimenta una spirale inflazionistica globale”, ha messo in guardia Sechin. Allo stesso tempo, ha continuato, le principali società energetiche europee, nonostante la crisi energetica, "sotto la pressione della politica climatica continuano a ridurre gli investimenti nel settore petrolifero". (Rum)