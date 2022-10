Eurasia: Forum economico quest'anno a Baku, favorire dialogo per costruire economia dal volto umano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È la prima volta che il Forum economico eurasiatico non si tiene a Verona. "Siamo estremamente riconoscenti all'Azerbaigian, alle sue Autorità e alle organizzazioni imprenditoriali". Questo il messaggio introduttivo a cura della segreteria del Forum economico eurasiatico, in occasione della giornata di apertura della XV edizione del Forum, in corso a Baku (Azerbaigian) oggi e domani. "In particolar modo esprimiamo profonda gratitudine al ministero dell'Economia e al ministro Mikhail Giabbarov per l'accoglienza, il sostegno e l'aiuto ad organizzare la XV edizione del Forum economico eurasiatico", ha aggiunto. "Un grato e cordiale saluto va a tutti i numerosi partecipanti ai lavori, provenienti da quasi 30 Paesi, che hanno trovato modo di essere qui con noi, malgrado tutte le difficoltà dell'attuale situazione internazionale. Esprimiamo i più sinceri sentimenti di gratitudine al presidente del Forum, Igor Sechin, per il suo convinto e costante sostegno a questa iniziativa nata per favorire un dialogo, franco e costruttivo, per contribuire a costruire un'economia dal volto umano e un mondo multipolare fondato sulla pace", ha proseguito. "Lo svolgimento quest'anno del Forum di Verona a Baku segna l'inizio di una nuova fase di sviluppo del Forum stesso, ormai giunto a maturità, che ha l'ambizione di prefigurare il ruolo fondamentale che nel breve-medio periodo la "megaregione" Eurasiatica può avere nello sviluppo economico e sociale a livello internazionale", si continua nel comunicato.(Res)