Cinema: Sangiuliano, auguri a Benigni, settant'anni di autentico talento

- "Tantissimi auguri a Roberto Benigni. Un grande attore italiano, settant'anni di autentico talento nel segno di una comicità mai superficiale, come dimostra il suo successo più alto: 'La vita è bella', con i suoi tre premi Oscar. Mi piace ricordarlo oggi, nel giorno del suo compleanno, per le sue letture della Divina Commedia, e in particolare quella del XXV Canto del Paradiso al Quirinale al cospetto del presidente Mattarella in occasione dei settecento anni dalla morte di Dante: con la sua verve toscana, Roberto continua a vivificare la tradizione orale che sin da subito ha caratterizzato uno dei poemi più potenti dell'umanità". Lo afferma in una nota il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel giorno del settantesimo compleanno dell'attore, regista e sceneggiatore Roberto Benigni. (Com)