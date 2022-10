Energia: Romania, Usa valutano finanziamento reattori 3 e 4 centrale nucleare Cernavoda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti sta analizzando la possibilità di partecipare al finanziamento della costruzione dei reattori 3 e 4 della centrale nucleare di Cernavoda, nel sudest della Romania. Lo ha annunciato il ministro dell'Energia romeno, Virgil Popescu, sulla sua pagina di Facebook dopo un incontro avuto con il vicesegretario per l'Energia Usa, David Turk. "Ho avuto un ottimo incontro di lavoro per discutere lo stato dei progetti previsti dall'accordo di cooperazione bilaterale sui progetti di energia nucleare di Cernavoda e nel settore dell'energia nucleare civile in Romania", ha riferito Popescu. Il ministro ha anche discusso con Turk di reattori modulari Smr, della situazione attuale nella regione, compresa quella energetica in Ucraina e in Moldova, e degli Stati colpiti dalla guerra scatenata dalla Russia. "Ho comunicato che la Romania sostiene i due Stati e continueremo a farlo e ringraziamo gli Stati Uniti per il supporto fornito finora e in futuro. Romania e Usa hanno una solida partnership strategica e l'energia rappresenta una componente importante ora e in futuro", ha aggiunto Popescu. (Rob)