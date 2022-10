Governo: Nordio, età ministri? Churchill celebrò vittoria su Hitler quando aveva miei anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri ho sentito in Senato una lamentela sull’età media dei componenti del governo. In effetti non credo che la saggezza coincida con la vecchiaia, perché una persona a 40 anni – come diceva Marco Aurelio – ha visto tutto ciò che è, che è stato e che sarà. Ricordo tuttavia che il giovane Napoleone fu sconfitto in Russia da Kutuzov, a Waterloo da von Blücher, che avevano il doppio della sua età e che Churchill celebrò la vittoria su Hitler all’età che ho io ora". Lo afferma il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in una nota. (Com)