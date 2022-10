Municipio Roma III: Quattromani-Battisti (M5S), riallacciata corrente a condominio via Ojetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri M5s del Municipio III Dario Quattromani e Marina Battisti, in una nota dichiarano: "Grazie a un'azione congiunta, svoltasi tra assessorato, municipio, l'amministratrice del palazzo dottoressa Recchiuti e la consigliera del M5s Marina Battisti, ieri 26 ottobre Proenergy ha provveduto a riallacciare la corrente all'intero condominio di via Ugo Ojetti al buio da circa 20 giorni". "Nelle interlocuzioni con l'amministratrice era chiara la volontà dei condomini di provvedere al saldo del dovuto pur ribadendo il diritto alla sicurezza e alla normalità dell'intero stabile. Come gruppo consiliare municipale rileviamo con piacere che tutte le parti istituzionali si siano messe a disposizione e che abbiano dato seguito alla segnalazione della consigliera Battisti, così da contribuire in maniera congiunta nel trovare una soluzione congrua per tutti", concludono. (Com)