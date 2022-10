Kenya: governo Ruto presta oggi giuramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo del Kenya presterà giuramento oggi, un giorno dopo aver ricevuto la fiducia del parlamento. L'esecutivo di 22 membri, riferiscono i media locali, vede nominato al Tesoro l'ex capo della Banca centrale, Njuguna Ndung'u, mentre l'ex presidente del parlamento, Justin Muturi, sarà il nuovo procuratore generale. Il presidente William Ruto ha mantenuto Monica Juma, che era la segretaria di gabinetto in carica per l'energia nel governo precedente, come consigliere per la sicurezza nazionale. Il nuovo esecutivo presenta solo sette donne, contrariamente alla promessa di nominarne nel 50 per cento delle posizioni. Ruto ha dichiarato martedì che avrà bisogno di "almeno un anno" per ridurre il prezzo della farina di mais, l'alimento base del Paese, nel quadro della crisi generalizzata che sta colpendo il continente. (Res)