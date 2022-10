Siccità: Coldiretti, Po come d’estate, in Lombardia -28 per cento piogge in sei mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il grande caldo colpisce anche i grandi laghi lombardi con il Garda che è pieno solo al 23 per cento e l’Iseo al 26 per cento mentre resistono il Maggiore con il 56 per cento e il Como che è riuscito a risalire fino al 72 per cento. In Lombardia – afferma la Coldiretti regionale – in sei mesi, da aprile a settembre, le precipitazioni cumulate sono risultate inferiori del 28 per cento rispetto alla media del periodo 2006/2020, secondo un’analisi sugli ultimi dati Arpa. Il caldo e la scarsità di precipitazioni – continua la Coldiretti regionale – minacciano le semine autunnali di frumento, orzo e loietto: senza una quantità di pioggia adeguata, infatti, i semi non riescono ad attecchire e il rischio è che le piantine si sviluppino poco e male o che non crescano affatto. A questo si aggiungono i parassiti rimasti attivi con le temperature miti, che possono attaccare i semi messi a dimora ma che non riescono a mettere radici. Inoltre se l’inverno non dovesse essere sufficientemente freddo, aumenterebbe il numero di insetti svernanti che riescono a sopravvivere e si presenterebbero più numerosi e dannosi in primavera. (segue) (Com)