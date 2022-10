Sardegna: domani in Municipio a Cagliari premiazione studenti più meritevoli delle scuole medie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà ospitata domani, 28 ottobre 2022, nella Sala Consiliare del Palazzo Civico di via Roma, la cerimonia di premiazione dei 72 studenti più meritevoli delle scuole medie cagliaritane che hanno ottenuto la Licenza Media con il massimo dei voti. Ai ragazzi e ragazze, il Servizio Pubblica Istruzione ha assegnato una borsa di studio per i risultati conseguiti nell'Anno Scolastico 2021/2022. Per tutti e 72 gli studenti ci sarà un attestato di merito e un buono in denaro dal valore di 400 euro da spendere per l'acquisto di libri e materiale didattico.A ricevere gli studenti, che, accompagnati dai familiari, sono stati suddivisi in due turni, uno alle 15,30 e uno alle 16,30, sarà l'assessore all'Istruzione, Marina Adamo, affiancata dalla dirigente del Servizio Pubblica Istruzione, Manuela Atzeni, mentre a fare gli onori di casa ci penserà il Presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco. L'iniziativa è stata ideata dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione e approvata dalla Commissione Consiliare Permanente Pubblica Istruzione, presieduta da Giorgio Cugusi che parteciperà alla cerimonia di premiazione. (segue) (Rsc)