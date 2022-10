Sardegna: domani in Municipio a Cagliari premiazione studenti più meritevoli delle scuole medie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il diritto allo studio – ha commentato l'assessore Adamo – passa anche attraverso contributi e aiuti economici per ragazzi e ragazze meritevoli che sull'istruzione contano per costruire il proprio futuro. Con la Dirigente del Servizio abbiamo fatto il massimo affinché tutti i giovanissimi che hanno concluso in questo Anno Scolastico il ciclo di studi della scuola secondaria di primo grado, ricevessero una borsa di studio al merito come premio per gli eccellenti risultati ottenuti. Abbiamo ricevuto un nota di plauso dai Dirigenti scolastici, che ringraziamo per la collaborazione e dalle famiglie che hanno gradito l'iniziativa. Speriamo che possa ripetersi anche il prossimo anno”. Il contributo è minimo ma ha un grande significato simbolico, a voler testimoniare che l'impegno profuso negli studi porta a risultati certi e visibili. E rappresenta anche uno sprone per il proseguo negli studi. La somma sarà utile alle famiglie che potranno godere di un piccolo ristoro economico per l'acquisto dei libri di testo per le scuole superiori e altro materiale didattico. (Rsc)