Sardegna: Ghirra (Verdi-Progressisti), Isola esclusa dai progetti di rigenerazione urbana

- Nessun comune sardo è fra gli enti beneficiari del contributo per favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione, di degrado sociale, al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. Lo denuncia il deputato Francesca Ghirra (Alleanza Verdi Sinistra). Si tratta di un contributo complessivo di 300 milioni di euro stanziati con la Finanziaria 2022. " Il presidente dell'Anci Sardegna - prosegue la parlamentare progressista sarda - ha inviato una lettera al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, al Ministro per il Sud, al Presidente di Anci, esprimendo sconcerto, delusione e indignazione in relazione alla completa esclusione dei comuni sardi dall'elenco dei beneficiari del contributo.(segue) (Rsc)