Sardegna: Ghirra (Verdi-Progressisti), Isola esclusa dai progetti di rigenerazione urbana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Sardegna 361 comuni su 377, ovvero il 97,6 per cento, hanno una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti – ha spiegato Ghirra - Di questi, 350 hanno presentato domanda di finanziamento attraverso aggregazioni di comuni, dimostrando una straordinaria capacità progettuale e di iniziativa. La gravità dei dati relativi a spopolamento e isolamento dei territori sardi è sotto gli occhi di tutti. I progetti di rigenerazione urbana sono uno strumento indispensabile per attenuare le problematiche dei nostri piccoli comuni, Per questo ho presentato un'interrogazione ai Ministri dell'Interno e per il Sud per capire se sia possibile integrare i fondi destinati ai progetti di rigenerazione urbana e se non ritengano opportuno modificare i criteri di valutazione, che penalizzano la nostra e altre regioni d'Italia senza dare adeguate risposte proprio a quelle aree che per sopravvivere hanno necessità di misure come questa". (Rsc)