Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (4)

- COMUNE ROMA- L'assessore a moda, turismo, grandi eventi e sport, Alessandro Onorato, partecipa all'opening "Forever Valentino Exhibition". Doha, M7 - Museum of Qatar. (ore 19)REGIONE LAZIO- L'assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, e il direttore generale di Ater Roma, Luca Manuelli, visitano il cantiere per la realizzazione di 44 nuovi appartamenti di edilizia residenziale pubblica in via Ferruccio Ulivi a Tor Vergata. L'evento si svolge a Roma - via Ferruccio Ulivi. (ore 11)- Consiglio regionale Lazio. (ore 14) (segue) (Rer)