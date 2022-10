Energia: Iea, domanda di combustibili fossili dovrebbe raggiungere il picco entro 15 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei motivi principali di questo picco della domanda, ha spiegato Iea, è che molti Paesi hanno reagito all'impennata dei prezzi dei combustibili fossili quest'anno spostandosi verso le energie rinnovabili, come le turbine eoliche, pannelli solari, centrali nucleari, combustibili a idrogeno, veicoli elettrici e pompe di calore elettriche. Negli Stati Uniti, il Congresso ha approvato più di 370 miliardi di dollari di spesa per tali tecnologie ai sensi del recente Inflation Reduction Act. Il Giappone sta portando avanti un nuovo programma di "trasformazione verde" che aiuterà a finanziare l'energia nucleare, l'idrogeno e altre tecnologie a basse emissioni. Cina, India e Corea del Sud hanno tutti rafforzato gli obiettivi nazionali per l'energia rinnovabile e nucleare. Inoltre l'Iea ha rilevato come probabile che la crisi energetica innescata dall'invasione russa dell'Ucraina acceleri piuttosto che rallentare la transizione globale dai combustibili fossili verso tecnologie più pulite come i "veicoli eolici, solari ed elettrici". Mentre alcuni Paesi hanno bruciato più combustibili fossili come il carbone quest'anno in risposta alla carenza di gas naturale causata dalla guerra in Ucraina, l'effetto dovrebbe essere di breve durata, ha affermato l'Agenzia internazionale per l'energia. (Frp)