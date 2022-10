Libia: inviato Bathily, Nazioni Unite si impegnano a sostenere il cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite si impegnano a sostenere gli sforzi per il cessate il fuoco attraverso il Comitato militare misto libico 5+5 (formato da cinque alti ufficiali dell’est e altrettanti dell’ovest del Paese). Lo ha dichiarato su Twitter lo stesso inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia e capo della missione Unsmil, Abdoulaye Bathily, in vista di una riunione con il comitato prevista per oggi a Sirte, nella Libia centro-settentrionale. “Ribadisco l'impegno delle Nazioni Unite a fornire sostegno tecnico al Comitato militare congiunto 5+5 per accelerare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco", ha affermato il diplomatico. “Il sostegno offerto dell’Onu include la regolamentazione del possesso di armi sotto il controllo esclusivo dello Stato”, ha aggiunto Bathily. L'incontro di oggi è il primo tra le due parti. (segue) (Lit)