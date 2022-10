Libia: inviato Bathily, Nazioni Unite si impegnano a sostenere il cessate il fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo primo briefing al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Libia, il politico e diplomatico senegalese aveva detto che intendeva riunire il Comitato militare congiunto e rilanciare la cosiddetta “pista militare”, unica traccia sopravvissuta del piano Onu che prevedeva tre percorsi (economico, politico e militare) con l’obiettivo di riunificare il Paese. Nell'ottobre 2020, il Comitato 5+5 ha firmato a Ginevra un accordo per un completo cessate il fuoco sul territorio libico che regge fino ad oggi. Secondo Bathily, la situazione in Libia richiede di “ristabilire la legittimità su basi politiche valide”, spiegando che “le autorità al potere ora sono in grado di fornire servizi, ma devono farlo su basi legittime”. Per questo, però, è necessario andare alle urne: “Lavorerò con le parti libiche per aiutarli a condurre alle elezioni”, ha affermato l'inviato dell'Onu. (Lit)