Credito: Credit Suisse, nel terzo trimestre perdita di 4 miliardi di franchi svizzeri

- L'istituto di credito, Credit Suisse, ha registrato una perdita di 4 miliardi di franchi svizzeri nel terzo trimestre del 2022, mentre nello stesso periodo dello scorso anno ha avuto un utile netto di 434 milioni. È quanto si legge in una nota. Per il secondo gruppo bancario della Svizzera si tratta del quarto trimestre consecutivo in perdita. Il gruppo ha inoltre annunciato la soppressione di 9 mila posti di lavoro entro il 2025 nell'ambito di un piano di trasformazione concepito per risanare i conti. Tra tre anni i dipendenti dovranno passare dagli attuali 52 mila a 43 mila. Per finanziare il piano è previsto un aumento di capitale da 4 miliardi di franchi svizzeri.(Frp)