Brasile: ballottaggio presidenziale, capo osservatori Osa arrivato nel Paese

- La missione degli osservatori elettorali dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) si prepara a seguire il ballottaggio delle presidenziali in Brasile, in agenda domenica 30 ottobre. Nel Paese è arrivato mercoledì il capo missione, l'ex ministro degli Esteri del Paraguay, Ruben Ramirez Lecano. Il gruppo di lavoro, composto da 56 osservatori e specialisti di 17 nazionalità, sarà presente in 15 Stati, nel Distretto federale di Brasilia e osserverà il voto anche negli Stati Uniti, in Francia e Portogallo. La missione ha in agenda incontri con autorità elettorali, funzionari di governo, partiti politici, rappresentanti della società civile e altri attori che possano aiutare a valutare l'intero processo elettorale. Al termine della missione, la sesta che l'Osa invia nel Paese, verrà redatto un rapporto preliminare con note e raccomandazioni utili a contribuire al miglioramento delle elezioni. (segue) (Brb)