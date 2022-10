Serbia: il nuovo governo riceve la fiducia del parlamento, terzo mandato per la premier Brnabic (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari interni sarà Bratislav Gasic, Tanja Miscevic sarà la ministra per l'Integrazione europea mentre il dicastero dell'Innovazione sarà guidato da Jelena Begovic. Danica Grujicic sarà la ministra della Salute, Nikola Selakovic sarà ministro del Lavoro e Darija Kisic sarà ministra della Famiglia. Husein Memic sarà il ministro del Turismo e della Gioventù e Zoran Gajic sarà il ministro dello Sport. Maja Gojkovic rimarrà a capo del ministero della Cultura e Milan Krkobabic sarà a capo del ministero per la Cura dei villaggi. Il nuovo ministro dell'Informazione e delle Telecomunicazioni sarà Mihajlo Jovanovic, il ministro per gli Investimenti pubblici Marko Blagojevic, mentre Novica Toncev, Djordje Milicevic ed Edin Djerlek saranno i ministri senza portafoglio. "In questi tempi difficili e instabili, la Serbia ha bisogno di un governo che sappia preservare la pace, continuare il progresso economico e difendere l'indipendenza e lo spirito libertario del nostro Paese", ha annunciato sul suo account Instagram il presidente serbo, Aleksandar Vucic, che ha partecipato in serata al giuramento del primo ministro e della squadra di governo nell'Assemblea di Belgrado. (Seb)