Milano: polizia arresta 53 enne per 12 rapine a farmacie e supermercati

- La Polizia di Stato, nell'ambito di una attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha arrestato un cittadino italiano di 53 anni, gravemente indiziato di essere il presunto responsabile di 12 rapine aggravate commesse, tra il 10 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022, a farmacie e supermercati di Milano, per un bottino totale di quasi seimila euro. L'uomo, pluripregiudicato attualmente detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Milano "Francesco Di Cataldo", lo scorso 3 gennaio fu arrestato in flagranza dai poliziotti dalla Sezione contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile per la rapina aggravata di un supermercato in via Millelire. Le indagini condotte sulle altre rapine e l'analisi delle immagini dei circuiti di videosorveglianza hanno permesso ai poliziotti dell'Ufficio statistiche e analisi criminale della divisione anticrimine di fornire una serialità denominata "retro" agli investigatori della Squadra Mobile che hanno ricostruito il modus operandi: l'uomo entrava nei negozi indossando la mascherina chirurgica e coprendosi la testa con un cappuccio, si fingeva cliente e, dopo aver atteso il proprio turno alla cassa, estraeva una pistola con la quale minacciava i dipendenti dell'attività per farsi consegnare il denaro contante contenuto nelle casse; dopo aver costretto le vittime ad andare nel retro dei rispettivi locali, si allontanava indisturbato. (Com)