Emirati-Egitto: iniziate le celebrazioni per 50esimo anniversario di relazioni (2)

- In tale quadro Thani al Zeyoudi, ministro di Stato per il Commercio estero degli Emirati, ha fatto sapere che gli scambi commerciali tra Egitto e Emirati Arabi Uniti sono aumentati del 9 per cento nei primi otto mesi del 2022, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, raggiungendo i 18,7 miliardi di dollari. Il ministro ha riferito che il volume del commercio bilaterale tra i due Paesi è in costante crescita, dopo aver già raggiunto i 28 miliardi di dollari nel 2021, con un aumento dell'8 per cento. Al Zeyoudi ha poi rivelato che sono in corso discussioni tra il Fondo sovrano egiziano e le società degli Emirati per incoraggiare nuovi investimenti. (Res)