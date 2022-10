Germania-Russia: governo tedesco, il Nord Stream 2 è distrutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco ritiene che il gasdotto Nord Stream 2 tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico sia andato distrutto a seguito del sabotaggio di cui è stato oggetto con l'infrastruttura parallela, il Nord Stream 1. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che Mosca sostiene la tesi opposta e ha ripetutamente proposto l'attivazione del Nord Stream 2 per far fronte alla crisi del gas in Europa. Secondo l'esecutivo tedesco, è invece “molto probabile” che il sabotaggio a mezzo di ordigni esplosivi abbia avuto “un impatto negativo su entrambi le linee” del Nord Stream 2. Pertanto, “la disponibilità tecnica di base” del gasdotto “non sia più data”. Inoltre, l'entrata in funzione dell'infrastruttura non è stata autorizzata dal governo tedesco. Tale decisione è stata assunta dal cancelliere Olaf Scholz a seguito del riconoscimento da parte della Russia dell'indipendenza dall'Ucraina delle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, nel Donbass. (Geb)