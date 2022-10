Roma: Gualtieri, non è sicura ovunque, chiederemo più presenza forze ordine ma città resti viva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Roma "non è sicura ovunque. C'è un tema percezione sicurezza molto importante, non abbiamo tagliato illuminazione e chiederemo più presenza forze ordine e controlli nei territori più critici ma la città resti viva perché la sicurezza è anche partecipazione cittadini". Così il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, rispondendo a "Gli Inascoltabili", programma dell'emittente radiofonica New Sound Leve". "Secondo tutte le statistiche Roma è una città sicura, ma non è sicura ovunque. C'è un tema di percezione molto importante. Noi stiamo lavorando su questo e per questo abbiamo deciso anche di non fare tagli sull'illuminazione - ha spiegato il primo cittadino - e anche con la mia scelta di affidare la delega alla sicurezza all'assessora Lucarelli stiamo lavorando con grande attenzione, municipio per municipio, territorio per territorio, per monitorare le situazioni più critica e chiedere più presenza della polizia locale, delle forze dell'ordine sul territorio e anche telecamere e controlli. Ma c'è un altro aspetto della sicurezza che è quello di una città che sia viva, che sia partecipata. Una città dove ci siano servizi, dove ci sia cultura, dove ci siano occasioni d'incontro perché la sicurezza è anche dialogo e partecipazione dei cittadini", ha concluso Gualtieri.(Rer)