Roma: da lunedì il Mercato dei fiori trasloca temporaneamente in viale Togliatti

- È iniziato ieri mattina, e terminerà entro stasera, lo sgombero dei banchi del Mercato dei fiori di Roma. Dal 4 ottobre scorso, quando è crollata una parte del solaio all'interno della struttura in zona Trionfale, gli operatori si erano sistemati sulla strada esterna. Tuttavia la Commissione Stabili Pericolanti ne ha decretato l'immediata chiusura per inagibilità. Da lunedì i commercianti traslocheranno temporaneamente al Centro carni di viale Palmiro Togliatti. La soluzione definitiva, invece, resta la localizzazione in un padiglione della Nuova Fiera di Roma. "Avevamo chiesto di arrivare almeno a terminare il weekend di festa ma la Commissione stabili pericolanti ha notificato l'immediata necessità di liberare l'area in 48 ore", spiega un operatore interpellato da "Agenzia Nova". I commercianti temono ora per gli incassi in vista del ponte festivo dei giorni 1 e 2 novembre: "Sabato saremo fermi e lunedì si andrà a rilento, la gente e i clienti si devono abituare alla nuova sede", aggiunge il commerciante. Dall'assessorato capitolino alle Attività produttive hanno fatto sapere che la vendita sarà trasferita in due aree (una coperta e una all'aperto) entrambe con un ingresso dedicato e senza la commistione con i generi alimentari. "Quella del Cento carni è una soluzione ponte in attesa dell'esito della manifestazione di interesse che scadrà il prossimo 3 novembre. In questo modo, gli operatori potranno lavorare, durante il periodo per loro più redditizio (visto che il mese dei morti è storicamente quello con maggiori incassi per il settore fioristico) in attesa che vengano espletati tutti gli iter amministrativi per la soluzione definitiva dell'area logistica del nuovo mercato dei fiori", ha spiegato l'assessora Monica Lucarelli. (segue) (Rer)