Roma: da lunedì il Mercato dei fiori trasloca temporaneamente in viale Togliatti (2)

- "Stiamo lavorando in emergenza - ha aggiunto Lucarelli - dal 4 ottobre, giorno in cui è avvenuto il crollo di parte di un solaio del vecchio mercato. Voglio comunque sottolineare che gli operatori in queste settimane non hanno perso neanche un giorno di lavoro, sono sempre stati coinvolti in tutti i vari passaggi e non sono mai stati lasciati soli. Abbiamo garantito sempre la continuità del servizio in attesa di poter dare loro una sistemazione idonea, confortevole e stabile per il futuro". Per la presidente del Municipio Roma I, Lorenza Bonaccorsi: "Lo spostamento del Mercato era una promessa fatta ai residenti che abbiamo mantenuto. Avevamo detto che avremmo cercato una soluzione al più presto e lo abbiamo fatto grazie allo spostamento degli operatori, da sabato, al centro carni in zona Togliatti. Ora sarà importante però progettare la trasformazione del nuovo spazio: un edificio pericolante che può essere rivitalizzato e sul cui futuro ci confronteremo al più presto con cittadini e associazioni". (segue) (Rer)