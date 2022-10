Roma: da lunedì il Mercato dei fiori trasloca temporaneamente in viale Togliatti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono mancate, tuttavia, proteste da parte delle opposizioni. "Un preavviso di nemmeno tre giorni, in una sede priva di allestimenti e di un regolamento che disciplini lo spazio", hanno lamentato le esponenti del M5s, Linda Meleo e Federica Festa, rispettivamente consigliere in Campidoglio e al Municipio Roma I. "Questa modalità di gestione, confusa e scarsamente partecipativa, rischia di destabilizzare delle persone già provate dalla perdita della loro sede storica. Auspichiamo che l'attuale amministrazione riprenda un dialogo ed eviti di calare decisioni su chi chiede solo di poter continuare a lavorare in una sede dignitosa e attrezzata", hanno aggiunto. Critico anche il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni: "Non è accettabile che l'amministrazione giochi con la vita delle persone e delle loro famiglie, inciampando in atti sbagliati e frettolosi con una tale superficialità da cogliere nell'errore pure l'inopportuna occasione di mancare di rispetto ai morti nel giorno dedicato alla loro memoria". (Rer)