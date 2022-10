Fincantieri: rinnovato accordo per 7000 dipendenti, più salario e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tre anni dalla scadenza del contratto aziendale, a fronte delle proroghe del 2020, 2021 e 2022, è stato siglato, nella notte l’accordo integrativo per i 7.000 dipendenti di Fincantieri impegnati in 8 cantieri, negli enti direzionali e nelle società “controllate”. Un accordo - si legge in una nota di Fim Cisl - fortemente innovativo che riconosce l’apporto fondamentale dato dai lavoratori alla crescita del Gruppo nel mercato mondiale sia nel settore Cruise che del Militare. È stato aumentato il valore del Premio di Risultato del 31 per cento, riconoscendolo anche su alcuni istituti retributivi indiretti come le ferie. Accolte le richieste sul miglioramento delle condizioni di lavoro e degli ambienti lavorativi, aumentando i momenti di confronto con la Rsu e gli Rls nelle unità produttive aziendali, rafforzando l’agibilità degli Rls e riconoscendo un’ora aggiuntiva di assemblea retribuita per affrontare i temi sulla salute e sicurezza. Importanti miglioramenti sulla fruizione della formazione professionale continua, sul welfare, sulla copertura di malattie croniche degenerative, permessi aggiuntivi retribuiti per l’assistenza e la cura dei familiari. (segue) (Com)