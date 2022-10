Fincantieri: rinnovato accordo per 7000 dipendenti, più salario e sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un accordo che mancava nel Gruppo Fincantieri da tre anni - sottolinea Mauro Masci operatore nazionale Fim Cisl – che pone attenzione alla sostenibilità ambientale, alle strategie industriali dell’azienda e soprattutto ai bisogni delle persone. L’aumento del premio di risultato e di altri parti della retribuzione premiamo la professionalità dei lavoratori. Il 94 per cento delle richieste presentate con la piattaforma sono presenti nell’accordo e stata definita anche l’ultrattività della vigenza contrattuale". "Importante il segnale dato dal nuovo management nel concordare in tempi brevi dal loro insediamento questo atteso rinnovo del contratto aziendale di Gruppo- precisa Massimiliano Nobis segretario nazionale della Fim Cisl –. È stata accolta la nostra richiesta di costituire un organismo paritetico di partecipazione strategica. Aver rafforzato le relazioni sindacali e il sistema partecipativo contribuirà ad affrontare e superare l’attuale contesto economico condizionato dalla transizione energetica e dagli impatti sul costo dell’energia e sull’approvvigionamento di materiali dati dal perdurare del conflitto ucraino-russo" (Com)