Russia-Ucraina: drone ucraino contro centrale termoelettrica in Crimea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nella notte un drone ucraino ha colpito la centrale termoelettrica di Balaklava a Sebastopoli, città nella parte meridionale della Crimea. Lo ha riferito il governatore della città, Mikhail Razvozhajev. "Uno dei trasformatori che non era acceso ha preso fuoco. Al momento dell'arrivo dei funzionari del ministero delle Situazioni di emergenza, il fuoco non c'era più. I dipendenti della centrale hanno domato rapidamente l'incendio", ha riferito Razvozhaev su Telegram. Inoltre, il governatore ha aggiunto che l'attacco non ha interrotto il lavoro della centrale, l'alimentazione elettrica della città funziona in modalità normale. Infine non vi sarebbero vittime.(Kiu)