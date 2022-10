Malesia: Ismail, governo e Umno non interferiranno con vicenda giudiziaria ex premier Najib (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Malesia terrà elezioni generali anticipate il 19 novembre, dopo la decisione del primo ministro Ismail Sabri Yaakob di sciogliere il parlamento e concludere anticipatamente la legislatura. Il presidente della Commissione elettorale, Abdul Ghani Salleh, ha riferito che il limite massimo per la presentazione delle nomine dei candidati è stato fissato al 5 novembre. Tramite il voto anticipato, l'Organizzazione nazionale dei malay uniti (Umno), principale partito conservatore della Malesia, spera di approfittare di una serie di recenti vittorie elettorali a livello locale per consolidare la propria presa sul governo nazionale. Il primo ministro uscente della Malesia ha rivolto però un avvertimento al suo partito e alla coalizione Barisan Nasional ("Fronte nazionale", Bn), affermando per la storica formazione politica conservatrice è finita l'era delle vittorie elettorali facili. (segue) (Fim)