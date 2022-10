Usa: Arizona, polizia indaga effrazione ai danni della campagna elettorale della democratica Hobbs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Phoenix, in Arizona, sta indagando una effrazione verificatasi questa settimana nella sede della campagna elettorale della candidata governatrice del Partito democratico, Katie Hobbs. Un portavoce del dipartimento di polizia ha riferito che una denuncia è stata sporta alle 14 di ieri (ora locale). I responsabili dell'intrusione nella sede della campagna elettorale, verificatasi la notte precedente, avrebbero "sottratto alcuni oggetti". Al momento l'indagine è ancora in corso, e la polizia non ha identificato alcun sospettato. Hobbs ha però condiviso su Twitter un comunicato della manager della sua campagna elettorale, Nicole DeMont, che imputa indirettamente l'effrazione all'avversaria repubblicana Kari Lake: Secondo DeMont, Hobbs avrebbe ricevuto negli scorsi mesi "centinaia di minacce di morte": "Kari Lake ha diffuso per anni pericolosa disinformazione e incitato minacce" ai danni dei "cittadini dell'Arizona che tentano di difendere i loro diritti costituzionali", ha accusato la portavoce. (Was)