Iran: proteste nella notte a 40 giorni dalla morte di Mahsa Amini

- Sono continuate nella notte le manifestazioni in diverse località dell’Iran, in concomitanza con il 40esimo giorno dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda deceduta, il 16 settembre, dopo essere stata arrestata per non aver indossato il velo in modo corretto. Secondo quanto riferito dall’emittente panaraba “Al Arabiya”, proteste sono scoppiate non solo nella capitale, Teheran, ma anche a Borujerd, nell’Iran occidentale, a Tabriz, capoluogo dell'Azerbaigian orientale, nella settentrionale Babol, oltre a Karaj, nei pressi della capitale e a Bandar Abbas, nel sud e Sanandaj, nel Kurdistan iraniano. Non sono mancati scontri e tensioni tra le forze di sicurezza iraniane e i gruppi di manifestanti. A Kermanshah, nell'Iran occidentale, le forze di sicurezza sono state viste sparare contro la folla, mentre in una strada a nord di Teheran una volante della polizia è stata data alle fiamme. Nel corso della giornata di ieri, numerosi iraniani hanno raggiunto a piedi, attraverso i campi, il luogo della sepoltura di Mahsa Amini al cimitero di Saqez, città di origine della giovane curda situata nella provincia iraniana del Kurdistan, dopo che le forze di sicurezza hanno bloccato tutte le vie d’accesso. Ciò mentre sono scoppiate proteste nel resto del Paese dal consueto slogan “morte al dittatore”, con riferimento alla guida suprema, ayatollah Ali Khamenei.(Res)