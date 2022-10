Corea del Sud: Yoon difende abbassamento a 13 anni dell'età minima di responsabilità penale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yel, ha difeso oggi i piani della sua amministrazione per abbassare da 14 a 13 anni l'età minima della responsabilità penale. Secondo il capo dello Stato, la decisione del ministero della Giustizia è in linea "con le tendenze a livello globale". Il ministero ha annunciato ieri una revisione delle norme relative alla giustizia penale e minorile, per consentire l'imputabilità dei responsabili di reati da 13 anni di età. Ad oggi, i minori di 14 anni in Corea del Sud non possono essere imputati per eventuali reati commessi, e vengono invece segnalati a programmi sociali o istituzioni correttive giovanili. "Dal punto di vista dei genitori potrà esserci il timore che i figli rischino di ricevere punizioni severe, ma dall'altro lato c'è anche la prospettiva delle vittime, di quanti temono di divenire vittima di reati, e che potrebbero pensare che (l'attuale sistema) sia troppo morbido", ha dichiarato Yoon. "Quando si tratta di diritti umani, i diritti dei responsabili di reati sono importanti, ma quelli delle vittime e delle potenziali vittime lo sono a loro volta", ha aggiunto il presidente. (Git)