Ucraina: Blinken, preoccupati dalla retorica della Russia in merito alle armi atomiche

- Gli Stati Uniti sono preoccupati dalla retorica esibita dalla Russia riguardo il possibile utilizzo di armi nucleari. Lo ha ribadito il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nel corso di una intervista a "Bloomberg News". Commentando le denunce di Mosca in merito a una presunta "provocazione" orchestrata dall'Ucraina con l'impiego di una bomba sporca, il segretario ha assicurato che gli Stati Uniti stanno monitorando la situazione con la massima attenzione e cautela. "Non abbiamo mutato la nostra postura nucleare, ma è qualcosa che stiamo monitorando con la massima attenzione, e abbiamo anche comunicato direttamente e molto chiaramente coi russi, col presidente (Vladimir) Putin, in merito alle conseguenze che deriverebbero da qualunque utilizzo di un ordigno nucleare", ha detto Blinken. Quanto alle accuse rivolte dalla Russia all'Ucraina, Blinken le ha definite una "falsità assoluta", e ha sottolineato che l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) visiterà le infrastrutture nucleari ucraine su invito di Kiev per smentire ulteriormente le accuse. "Queste insinuazioni sono per noi causa di particolare preoccupazione perché la Russia è solita proiettare, vale a dire accusare altri di ciò che lei stessa ha compiuto", ha dichiarato il segretario. (Was)