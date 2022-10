Ucraina: Blinken, "stiamo facendo tutto il possibile" per aiutare l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno facendo "tutto il possibile" per aiutare l'Europa a far fronte alle ricadute del conflitto in Ucraina, specie sul fronte dell'insicurezza energetica. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nel corso di una intervista a "Bloomberg News" rilanciata dal dipartimento di Stato. Secondo il segretario, "i circa nove mesi dall'inizio dell'aggressione russa (all'Ucraina) sono stati notevoli in termini di allontanamento dell'Europa dalla dipendenza dalla Russia che si era consolidata per decenni". Secondo Blinken, l'Europa ha già ridotto significativamente la propria dipendenza dal petrolio e dal gas russi, uno sviluppo che avrà "un profondo impatto strategico negli anni e nei decenni a venire". Blinken ha però riconosciuto l'elevato costo economico e sociale che tale drastica svolta ha causato ai Paesi europei: "Come ogni transizione (...), si tratta di una sfida, e non è priva di risvolti dolorosi. Gli europei vi stanno facendo fronte con decisione. Stiamo lavorando per fare tutto il possibile per aiutarli, specie il prossimo inverno e quello successivo". Più in generale, gli Stati Uniti vogliono assicurare che "ci sia abbastanza energia sui mercati globali per far fronte alla domanda", e nel breve termine hanno operato in tal senso tramite "un aumento delle forniture di gas naturale liquefatto (...) per compensare quanto è venuto meno dalla Russia". Il segretario di Stato ha inoltre espresso l'importanza per l'Europa di accompagnare all'emancipazione dalla Russia "la transizione alle rinnovabili", di cui la crisi ucraina avrebbe esibito l'importanza strategica, oltre a quella ambientale. (Was)