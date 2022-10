Imprese: Saipem, ricavi primi nove mesi in aumento del 47 per cento a 7,44 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem chiude i primi nove mesi del 2022 con ricavi pari a 7.441 milioni di euro, includendo i ricavi delle discontinued operations, in aumento del 47 per cento rispetto ai primi nove mesi del 2021. I ricavi delle continuing operations sono pari a 7.043 milioni di euro, in aumento del 46 percento. Lo rende noto Saipem, dopo che il Cda ha approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato del Gruppo al 30 settembre 2022.(Rin)