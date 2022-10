© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi di Saipem nel terzo trimestre sono pari a 3.006 milioni di euro, in aumento del 21 per cento rispetto al secondo trimestre. L’Ebitda adjusted è pari a 215 milioni di euro, in aumento del 22 per cento rispetto al trimestre precedente. Lo rende noto Saipem, dopo che il Cda ha approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato del Gruppo al 30 settembre 2022.(Rin)