Usa-Arabia Saudita: Blinken, relazione deve "riflettere meglio i nostri interessi"

- L'amministrazione del presidente Usa Joe Biden intende rivedere la natura delle relazioni con l'Arabia Saudita in maniera organica e in collaborazione con il Congresso, per assicurarsi che "rifletta meglio i nostri interessi". Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nel corso di una intervista a "Bloomberg News" rilanciata dal dipartimento di Stato. Blinken ha fatto riferimento alla recente decisione dell'Opec+ di tagliare la produzione di petrolio: "Non abbiamo avuto timore di mettere in chiaro che la riteniamo una decisione sbagliata e contraria ai nostri interessi", ha detto Blinken, sottolineando che un aumento dei prezzi del petrolio rischia di aiutare finanziariamente la Russia e di ostacolare i tentativi di sostenere l'economia statunitense, alle prese col rischio di una recessione. Il segretario ha però sottolineato anche "alcuni importanti segnali" giunti dall'Arabia Saudita nelle ultime settimane, a cominciare dal sostegno di Riad "all'importante risoluzione delle Nazioni Unite che condanna l'aggressione della Russia, e in particolare la risoluzione dell'Assemblea generale che condanna la supposta annessione di territorio dell'Ucraina. Abbiamo anche visto l'Arabia Saudita farsi avanti con circa 400 milio di dollari di aiuti umanitari all'Ucraina. Si tratta di sviluppi positivi", ha dichiarato Blinken, di cui Washington "sta tenendo conto", anche se "non bastano a compensare la decisione assunta dall'Opec+". (Was)