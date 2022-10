Brasile: deputato stato di Goias, "se Lula vince le elezioni ci sarà una guerra civile" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al primo turno, tenuto domenica 2 ottobre, l'ex presidente Inacio Luis "Lula" da Silva ha ottenuto il 48,43 per cento dei consensi, quota non sufficiente ad evitare il ballottaggio, in agenda il 30 ottobre. Il leader del Partito dei lavoratori ha comunque ottenuto il numero maggiore di sempre di voti per un candidato presidenziale al primo turno. Il presidente uscente, Jair Bolsonaro, ha strappato il 43,2 per cento, superando, in termini assoluti, i consensi che aveva raccolto al primo turno del 2018. (Brb)