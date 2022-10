Energia: Urso, occorre produrne di più in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Quello di cui noi siamo consapevoli è che bisogna produrre più energia in Italia, anche ovviamente con i rigassificatori. Nel contempo, si può raddoppiare la produzione dagli attuali siti, senza nuove trivellazioni, da tre a sei miliardi, e poi bisogna trivellare necessariamente nell'Adriatico centrale dove ci sono miliardi di metri cubi di gas che stanno estraendo altri Paesi come la Croazia, ad esempio. Dobbiamo incentivare ogni forma di produzione nazionale: mi riferisco al fotovoltaico, al solare, all'eolico". Lo ha detto il ministro per le Imprese ed il made in Italy, Adolfo Urso, ospite questa sera di "Porta a porta", su Rai1. (Rin)