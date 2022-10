Energia: Urso, abbiamo un piano per la realizzazione di altri gasdotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Noi abbiamo un piano che prevede l'aumento della produzione di ogni forma di energia nel nostro Paese, ma anche la realizzazione di altri gasdotti, per esempio il Poseidon, che potrebbe portare il gas che la stessa Eni estrae, estrarrà al largo di Israele, di Cipro e dell'Egitto. Se la Francia ancora si oppone, e questo mi sembra una follia, all'ipotesi di collegare il gasdotto spagnolo a quello europeo, saremo noi a realizzare, con il governo spagnolo, un gasdotto che lega quella rete all'Italia del nord, perché l'Italia può cogliere questa crisi e farne una grande opportunità: diventare il Paese che fornisce energia alla Germania ed all'Europa, ribaltando anche una posizione di sudditanza geopolitica". Lo ha detto il ministro per le Imprese ed il made in Italy, Adolfo Urso, ospite questa sera di "Porta a porta", su Rai1. (Rin)