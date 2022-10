Venezuela: rimpatriati oltre 800 migranti da Panama (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione degli Stati Uniti ha annunciato un piano per promuovere l'ingresso "legale e ordinato" dei cittadini venezuelani, in virtù dei quali accetterà nel suo territorio l'arrivo di 24 mila richiedenti asilo, respingendo tuttavia in Messico chi tenterà di varcare il confine in modo irregolare. In un comunicato, il dipartimento per la Sicurezza interna (Dhs) ha precisato che per entrare negli Usa i migranti dovranno dimostrare di avere un finanziatore nel Paese, misura adottata nel tentativo di scoraggiare gli ingressi illegali lungo il confine meridionale. Il programma è simile a quello adottato dall'amministrazione Biden per i cittadini ucraini, che ha permesso a migliaia di sfollati del Paese est europeo di entrare negli Usa volando in una delle città statunitensi e di restarvi per due anni. In base alla direttiva, anche i migranti venezuelani che entreranno in modo irregolare in Messico o a Panama saranno esclusi dal programma. (segue) (Vec)