Corea del Sud: crescita Pil ai minimi da un anno a causa del calo delle esportazioni nette

- Il prodotto interno lordo (Pil) della Corea del Sud è cresciuto dello 0,3 per cento in termini reali tra luglio e settembre rispetto al trimestre precedente, il dato peggiore da un anno a questa parte. Lo ha stimato ieri la Banca di Corea. Il dato, che è comunque leggermente superiore alle previsioni degli economisti, riflette il progressivo rallentamento delle esportazioni nette del Paese. Gli economisti anticipano da mesi difficoltà per l'economia sudcoreana fortemente dipendente dal commercio internazionale, a causa di fattori come l'aumento dell'inflazione e dei tassi di interesse a livello globale, così come i danni e le interruzioni che ancora affliggono la rete delle catene di fornitura globali. Le esportazioni nette, in particolare, hanno trascinato l'economia al ribasso di 1,8 punti percentuali, a causa di una crescita delle importazioni assai più rapida di quella delle esportazioni. La crescita del Pil trimestrale su base annua è stata del 3,1 per cento. (segue) (Git)