Usa: Democratici preoccupati per le elezioni in Pennsulvania dopo il dibattito Fetterman-Oz

- Il Partito democratico degli Stati Uniti è preoccupato per l'esito delle elezioni di medio termine nello Stato della Pennsulvania, cruciale per la definizione degli equilibri al Senato federale Usa, dopo il primo e unico dibattito pubblico tra il candidato del partito, John Fetterman, e il suo avversario repubblicano, Mehmet Oz. Lo scrive la stampa Usa, secondo cui il dibattito che si è tenuto martedì sera ha acuito anziché placare i dubbi in merito alle condizioni di salute di Fetterman, che cinque anni fa è stato vittima di un aneurisma. Come evidenzia la stampa Usa, il formato tipico dei dibattiti tra candidati, che prevede serrati scambi di battute e limiti di tempo stringenti per le risposte, è quanto di meno adatto vi sia a una persona che si sta riprendendo dalle conseguenze di un trauma neurologico: sul piano dell'immagine, però, il danno pare ormai fatto, e indiscrezioni di stampa affermano che tra i ranghi del Partito democratico sono in molti a considerare la partecipazione di Fetterman al dibattito un grave errore strategico. (segue) (Was)